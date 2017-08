Malgré des débuts ratés avec Chelsea contre Arsenal dans le match de Community Shield dimanche dernier (il a manqué un tir au but et Chelsea s’est incliné), Alvaro Morata ne s’inquiète pas pour son futur avec les Blues. Acheté pour environ 80-85 millions, l’attaquant espagnol s’est livré au journal Marca.

« Je reconnais que le montant du transfert est très important, mais mon objectif est de jouer discrètement et de trouver mon chemin. Je n’ai joué que deux matches de pré-saison, et joué 15 minutes officielles et j’ai manqué un penalty. Les gens me détruisent déjà. Mais c’est normal quand on voit le prix du transfert. C’est quelque chose qui me motive encore plus et me fait travailler encore plus ».