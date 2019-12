Pour son retour sur le marché des transferts, Chelsea souhaite frapper un très grand coup. Et pour cela, l’actuel quatrième de Premier League vise avec insistance Jadon Sancho (19 ans). L’ailier réalise une très bonne première partie de saison avec le Borussia Dortmund où il a inscrit 9 buts et a livré 10 passes décisives en 15 matches de Bundesliga.

D’après The Sun, les Blues seraient prêts à lâcher pas moins de 140 millions d’euros pour recruter l’Anglais et distancer ses concurrents directs, à savoir Manchester United et Liverpool. À noter qu’il reste encore deux ans et demi de contrat au numéro 7 du BVB. Affaire à suivre.