C’est seulement son 4e but de la saison en Ligue 1 mais c’est surtout son 200e sous les couleurs du PSG. Edinson Cavani (33 ans) a enfin passé cette barre mythique, lui qui est déjà le meilleur buteur de l’histoire du club.

L’Uruguayen a marqué en plus un but comme il en raffole. Di Maria voit son appel en direction du premier poteau et le sert parfaitement. La tête croisée de l’attaquant est imparable pour Costil. Elle permet aussi au PSG d’égaliser face à Bordeaux.