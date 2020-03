Battu par Wolverhampton ce dimanche (3-2), Tottenham entendait profiter de la FA Cup pour se relancer. Et tout débutait bien contre Norwich City. Sur un coup franc botté côté gauche par Giovani Lo Celso, Jan Vertonghen se présentait au second poteau et envoyait un coup de casque puissant au fond des filets de Tim Krul (13e). Longtemps en tête dans la partie, Tottenham se dirigeait vers une courte victoire.

Cependant, cela ne plaisait pas à Josip Drmic. L’attaquant suisse profitait d’une main pas assez ferme de Michel Vorm et s’arrachait pour pousser le ballon au fond des filets (78e). Le score étant de 1-1 à la fin du temps réglementaire, les deux équipes disputaient alors des prolongations, mais ne se départageaient pas pour autant. Finalement, Norwich City est sorti vainqueur 3-2 lors de la séance de tirs au but.