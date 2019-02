L’aventure de Yassine Benzia (24 ans) à Fenerbahçe vire au cauchemar. Prêté l’été dernier au club turc par le LOSC, l’international algérien a disputé une vingtaine de matchs avec le Fener en première partie de saison sans trouver une seule fois le chemin des filets.

Et les six prochains mois s’annoncent complexes pour l’ancien Lyonnais. En effet, la formation turque n’a pas inscrit Benzia dans la liste des 28 joueurs appelés à disputer la deuxième partie du championnat de Turquie. Une liste dans laquelle se trouvent notamment André Ayew, Mathieu Valbuena et Nabil Dirar.