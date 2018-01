Milan Badelj est une des références au milieu de terrain de l’autre côté des Alpes. Et alors que son contrat expire en juin prochain, forcément, les prétendants sont de plus en plus nombreux à se bousculer pour le Croate de la Fiorentina, où il est indiscutable.

Ainsi, en Italie, Mediaset affirme que la Roma s’est déjà positionnée sur le joueur de 28 ans, alors qu’en Espagne, AS affirme que Vincenzo Montella pourrait l’attirer du côté de Séville, qui suit le joueur depuis plusieurs années déjà.