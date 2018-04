Keylor Navas et Karim Benzema partagent un point commun : celui d’être constamment contesté malgré des performances plus qu’honorables depuis de nombreuses années. Cet été encore, les deux hommes vivront un été agité, où de nombreux concurrents seront annoncés pour les remplacer. En effet, ce n’est un secret pour personne, depuis le départ de San Iker, les dirigeants madrilènes ont toujours rêvé d’attirer un gros poisson pour garder les cages de la Maison Blanche. Les noms qui reviennent avec le plus d’insistance ces derniers temps sont David De Gea et Alisson Becker.

Lors d’une cérémonie qui a eu lieu au siège de la peña Ramón Mendoza, le portier costaricain a été nommé socio d’honneur du Real Madrid. A cette occasion, le président Florentino Pérez a tenu à afficher publiquement son soutien à son joueur. « Keylor tu as gagné l’amour de tous les Madridistas. Tu l’as obtenu grâce à ton talent, ton professionnalisme et ton comportement. C’est une fierté de t’avoir comme gardien, peu importe ce qu’ils disent. Il est certain que tu seras avec nous de nombreuses années encore. » Le principal intéressé appréciera.