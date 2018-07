Après une belle saison avec Rennes et une Coupe du Monde remarquée avec la Tunisie, Wahbi Khazri est au coeur d’une bataille entre le Stade Rennais et l’AS Saint-Etienne. L’attaquant de 27 ans, qui a notamment marqué 9 buts en 24 matches de L1 avec le club breton, appartient toujours à Sunderland qui est prêt à le laisser filer depuis sa relégation en League One (équivalent N1).

Si Rennes lui a fait la meilleure proposition salariale, le natif d’Ajaccio a donné son accord verbal aux Verts pour cet été. Actuellement en vacances, l’international tunisien pourrait boucler son départ pour le Forez en début de semaine, sauf coup de dernière minute de la part de Rennes.