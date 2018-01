La 25e journée de Premier League offre ce mardi soir un duel entre West Ham et Crystal Palace. Mais le match ne se joue pas que sur le terrain, puisque les deux clubs se battent pour la signature du défenseur (ou milieu défensif) et capitaine du LOSC Ibrahim Amadou. Premier à se signaler sur le dossier, Crystal Palace n’est pas parvenu à le boucler et aujourd’hui, West Ham est entré dans la danse, comme le révélait plus tôt Skysports.

Selon nos informations, West Ham propose exactement un prêt payant de 2 M£ (soit, 2,3 M€) jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat s’élevant à 14 M£ (soit 16 M€). Lille voudrait que l’option d’achat soit obligatoire, notamment au regard des 25 M€ qu’il doit trouver pour coller aux exigences de la DNCG. West Ham campe pour l’instant sur ses positions, mais tout peut encore bouger.