Après la défaite de Fenerbahçe contre Ankaragücü hier (1-3), le coach du club stambouliote, Phillip Cocu, a été remercié. Pour le remplacer, la presse turque annonce une liste pour le moins étonnante. Alors qu’il annonçait l’intérêt du Fener pour Jocelyn Gourvennec, Fotomaç a donné de nouveaux noms sur la short-list de l’actuel 15e de Süper Lig.

Selon le quotidien local, Zinedine Zidane, Arsène Wenger, Leonardo Jardim, Laurent Blanc, David Moyes, le duo Alex-Zico et l’adjoint de Jürgen Klopp, Željko Buvač, sont convoités par le directeur sportif français Damien Comolli. Des cibles séduisantes, mais particulièrement compliquées à atteindre. Du côté du journal Fanatik, trois autres noms sont dévoilés et semblent plus plausibles : Mircea Lucescu, passé par Galatasaray, Besiktas et actuellement sélectionneur de la Turquie, est avancé, tout comme Roberto Carlos, ex-joueur (2007-2009), et Tayfun Korkut, lui aussi ancien de la maison (1995-2000).