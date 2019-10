L’Angleterre exporte ses jeunes talents de plus en plus tôt. Les exemples Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Jonathan Panzo (AS Monaco, prêté au Cercle Bruges) ou encore Jonjoe Kenny (Everton, prêté à Schalke 04) sont là pour en témoigner. Nathan Ferguson pourrait être le prochain à émigrer.

Selon les informations de The Athletic relayées par le Daily Mail, la Juventus Turin, l’Atlético de Madrid et l’Olympique de Marseille surveillent très attentivement les progrès de ce jeune défenseur international U20 anglais, qui est dans sa dernière année de contrat à West Bromwich Albion. S’il ne prolonge pas d’ici cet été, il ne coûtera que 488 500€ en indemnités de formation aux écuries non britanniques. Une belle opportunité de marché pour un jeune prospect qui, du haut de ses 19 ans, a disputé 11 des 13 matches des Baggies en Championship cette saison (1 but). Après Strahinja Pavlovic (17 ans, Partizan Belgrade), l’OM confirme en tout cas qu’il se penche de près sur les jeunes pour imaginer sa défense de demain.