Suite de la préparation pour le PSG qui s’envole pour la Chine après l’Allemagne. Le champion de France entame une tournée qui passera par Shenzhen, Macao et Suzhou pour affronter l’Inter (27 juillet), Sydney (30 juillet) et Rennes en trophée des Champions (le 3 août).

Thomas Tuchel a convoqué 33 joueurs pour ce stage qui se déroule du 23 juillet au 4 août. Neymar est bien présent, tout comme les blessés Kimpembe et Meunier. À noter que les internationaux qui ont terminé plus tard leur saison rejoindront le reste du groupe le 31 juillet. Il s’agit de Choupo-Moting, Di Maria, Paredes, Marquinhos et Thiago Silva.

Le groupe du PSG :

Areola, Aouchiche, Bakker, Bernat, Bulka, Cavani, Dagba, Diallo, Draxler, Guclu, Hemans, Herrera, Innocent, Jesé, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Kouassi, Mbappé Mbe Soh, Meunier, Neymar, Nsoki, Sarabia, Toufiqui, Trapp, Verratti, Zagre.

