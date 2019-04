Le directeur général du RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, déclarait samedi dernier que Timo Werner « préférait ne pas prolonger », lui dont le contrat expire en juin 2020. Cela semble donc confirmer un départ du joueur cet été, puisque son club ne souhaite pas le laisser partir libre dans un an et demi.

Et comme l’indique Bild, plusieurs clubs sont à l’affût pour faire venir l’attaquant auteur de 14 buts et 5 passes décisives cette saison en Bundesliga. Si le Bayern Munich semble être en pole position pour s’attacher ses services, trois autres clubs cherchent également à le faire signer : le PSG, Liverpool et le Real Madrid. Cela pourrait faire monter les enchères pour l’Allemand, qui ne devrait pas partir pour un montant inférieur à 40 M€.