Un temps annoncé sur le départ, notamment vers Chelsea (le club anglais devrait recruter Mauricio Sarri sur le banc), Leonardo Jardim va encore continuer l’aventure avec l’AS Monaco. Lié au club du Rocher jusqu’en juin 2020, le technicien portugais a encore confirmé ce mercredi qu’il resterait, lui qui est content à Monaco. « Je vais continuer dans ce projet qui me donne beaucoup de plaisir, pour plusieurs raisons. Je vis dans l’un des meilleurs endroits au monde, ma famille et moi nous y sentons très bien. Je joue le podium de l’un des meilleurs championnats d’Europe. Je joue des compétitions européennes. Je peux réellement apposer ma patte, mon ADN sur mon équipe. Aujourd’hui, beaucoup d’entraîneurs n’ont pas cette possibilité », a lâché l’entraîneur de 43 ans dans un entretien diffusé sur SFR Sport.

Avec encore ses deux années de contrat avec l’ASM, Leonardo Jardim semble donc vouloir rester jusqu’au bout. Interrogé sur un retour au Portugal, ce dernier a expliqué qu’il y pensait, mais pas pour demain : « souvent, quand je n’ai rien à faire, je suis dans le canapé, et je me demande si un jour je retournerai au Portugal. Je le pense oui. Pour faire ce que j’aime le plus : être dans le football. Mais dans un avenir proche, je ne pense pas à ça car je suis extrêmement heureux à Monaco. » De quoi rassurer la direction monégasque.