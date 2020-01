Pour ce premier match de l’année 2020 en Liga (19e journée), le Real Valladolid (14e, 20 points) accueillait ce vendredi soir Leganés (19e, 13 pts) à l’Estadio José Zorrilla. Les locaux étaient à la recherche d’une victoire en championnat depuis début novembre, alors que les visiteurs voulaient eux poursuivre leur série, à savoir quatre matches sans défaite toutes compétitions confondues.

Au bout de quatre minutes de jeu, l’ancien Toulousain Braithwaite ouvrait le score pour les Legionarios (0-1), mais ces derniers se faisaient rapidement reprendre suite à un but d’Ünal (8e, 1-1). Le début de match était complètement fou avec un autre but de Leganés derrière signée Mesa (13e, 1-2). Mais en deuxième période, Ünal marquait un doublé pour offrir un point au Real Valladolid (79e, 2-2). Avec ce match nul, les Blanquivioletas restaient 14es. Leganés ne bougeait pas non plus (19e).