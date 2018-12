La 16e journée de Ligue 1 continuait ce mercredi soir avec une affiche entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Les Alsaciens, qui avaient été les premiers à battre le PSG l’année dernière, voulait récidiver, tandis que les Parisiens voulaient se relancer après le match nul à Bordeaux (1-1). Et dans ce match, les locaux ont accroché le PSG dans un match marqué par deux penaltys (1-1).

Dans une première mi-temps dominée par le Paris Saint-Germain, Strasbourg s’offrait une première occasion mais Zohi ne cadrait pas (31e). Finalement, Carole obtenait un penalty pour une main de Kehrer, que transformait Lala (1-0, 40e). Au retour des vestiaires, le PSG accélérait et Kehrer obligeait Sels à la parade (51e), avant que Cavani ne voit son but refusé pour hors-jeu (57e). Finalement, Lala accrochait Mbappé dans la surface et Cavani égalisait (1-1, 71e). Dans le temps additionnel, Thomasson croyait offrir la victoire aux siens mais son but était refusé pour hors-jeu (90e+5). Le PSG ne prenait qu’un point à la Meinau. Strasbourg reste 9e.

