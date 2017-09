Revoilà Philippe Coutinho à Liverpool. Mis de côté, officiellement pour une blessure au dos, lors des trois premières rencontres de Premier League, le milieu offensif brésilien espérait rejoindre le FC Barcelone. Liverpool s’est montré intransigeant et a refusé les offres barcelonaises, au grand dam du joueur. Présent avec sa sélection durant la trêve internationale, le voilà de retour avec les Reds. Mais il ne jouera pas lors du match prévu samedi à 13h30 contre Manchester City, comme l’a expliqué Jürgen Klopp.

« Nous devons essayer et le préparer pour le reste de la saison. J’ai décidé de ne pas l’inclure. Nous avons toutes ses données, fournies par la Fédération brésilienne, comme l’intensité des entraînements. Tout est OK. Il aurait pu jouer 15-20 minutes, mais il a accepté ma décision. Nous avons eu une très bonne conversation. Il était de très bonne humeur et son entraînement était encore mieux. Nous avons 7 matches de prévu en 3 semaines. Il n’y aura plus le temps de s’entraîner », a confié l’entraîneur allemand des Reds en conférence de presse, assurant que Coutinho avait « accepté la situation » suite au mercato estival.