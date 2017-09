Kylian Mbappé a vécu un grand jour dans sa jeune carrière ce mercredi. L’attaquant français de 18 ans a été présenté par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Et on a appris quelques nouvelles informations sur l’incroyable été du joueur parti de l’AS Monaco. Comme le rapporte The Daily Telegraph, Mbappé a bien reçu une offre de la part d’Arsenal. Offre qu’il a déclinée.

« Oui, j’ai rencontré Arsène Wenger qui est un grand entraîneur. Il a une très bonne réputation en France, il est respecté et sait comment développer des jeunes joueurs. C’était une vraie option. Mais bien sûr, le Paris Saint-Germain était la meilleure option. Nous avons fait le tri des avantages et désavantages de chaque club mais ma famille m’a dit que c’est à moi de prendre ma décision », explique l’international français.