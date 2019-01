À trois jours de disputer son 1/16e de finale de Coupe de France sur la pelouse du stade Michel Hidalgo de Sannois, trois jours après la disparition en mer du Piper Malibu transportant Emiliano Sala vers Cardiff, le FC Nantes a repris l’entraînement. Dans ces instants difficiles, le club avait décidé d’ouvrir les portes de la Jonelière pour permettre à ses supporters de se rassembler. C’est dans un silence de cathédrale que la séance du jour s’est déroulée. Avant cela, et alors qu’à plusieurs centaines de kilomètres de là les autorités de Guernesey annonçaient l’arrêt des recherches, Valentin Rongier est venu s’adresser aux personnes venues se recueillir au centre d’entraînement.

Le capitaine des Canaris a tenu un discours combatif, pas résigné, mais ému : « on vous demande d’être solidaires et d’être tous unis, de respecter la famille, qui elle refuse de faire le deuil, et de continuer d’y croire. C’est très très dur de vous parler là. Mais on est tous unis et solidaires et on espère que vous allez faire pareil. C’est pour ça qu’on ne fera pas de minute d’applaudissement, ni de silence. Tant qu’il n’y aura pas de corps, il n’y aura pas la possibilité de faire le deuil. Parce qu’on a encore de l’espoir. C’est juste quelques mots qu’on vous dit, tous ensemble. C’est une étape qui est dure à surmonter pour tout le monde, pour vous aussi parce que vous faites partie de la famille FC Nantes. »