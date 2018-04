En fin de contrat en 2019 avec le Bayer Leverkusen, Julian Brandt (21 ans) a finalement prolongé son bail avec le Werkself. Désormais lié jusqu’en 2021 avec le club qui lui a fait découvrir la Bundesliga, il met fin aux rumeurs le liant au Bayern Munich et souhaite s’inscrire sur le long terme au sein de l’actuel cinquième de Bundesliga. Dans un communiqué, il a fait part de sa joie de prolonger.

« Je me sens très bien ici et je vois que quelque chose de grand est en train de grandir ici. Cela a été démontré récemment avec les renouvellements de contrats de Jonathan Tah et Lars Bender. Comme moi, tous les deux sont convaincus qu’ils peuvent réaliser quelque chose avec cette équipe. Nous voulons gagner des titres. Et j’ai vraiment hâte de travailler avec les autres joueurs et de prendre plus de responsabilités dans cette équipe. »