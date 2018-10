Après avoir passé une saison avec le brassard de capitaine autour du bras pendant quelques matches, Dante a définitivement gagné ce brassard la saison dernière. Malgré le départ de Lucien Favre et l’arrivée de Patrick Vieira, le défenseur brésilien a conservé son statut. Et ça n’est pas pour rien. Interrogé sur ses troupes dans l’émission Team Duga sur RMC, l’entraîneur français des Aiglons a expliqué que Dante était le joueur qui l’impressionnait le plus.

« Je dirais Dante, que je connaissais bien sûr mais il me surprend énormément par rapport à comment il voit ce métier de footballeur. C’est un professionnel, un vrai professionnel. C’est le mec qui va arriver en premier, repartir le dernier, s’amuser avec le ballon... C’est impressionnant, c’est l’exemple à prendre par rapport aux jeunes qu’on a dans le club », a lâché l’ancien technicien du New York City FC. L’ancien joueur de Wolfsburg devrait apprécier.