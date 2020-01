Recruté l’été dernier pour plus de 15 M€, Dario Benedetto (29 ans) était censé faire oublier le flop Kostas Mitroglou. Mais après des débuts tonitruants avec 4 réalisations inscrites lors de ses 5 premiers matches sous le maillot phocéen, l’Argentin traverse une période un peu plus compliquée. C’est simple, l’ancien pensionnaire de Boca Juniors n’a trouvé le chemin des filets qu’à trois reprises lors de ses seize dernières rencontres. Mais pas de quoi inquiéter André Villas-Boas.

« Ça reste un jour différent. Ce n’est pas un vrai buteur. On a parlé de 15 buts marqués en fin de saison, on est sur ces bases. Il aide l’équipe à aller de l’avant. Avec retour de Thauvin, il peut avoir une autre dimension parce qu’on a un joueur qui peut le trouver. Je suis très satisfait avec lui. C’est vrai qu’un neuf vit toujours des buts, mais je suis tranquille. On parle, il est tranquille aussi. On reste dans cet objectif de 15 buts en fin de saison », a déclaré le Portugais en conférence de presse.