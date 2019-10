Présent en conférence de presse avant le Classique face au PSG (match à suivre en direct commenté sur notre live), Steve Mandanda (34 ans) a évoqué son excellent début de saison avec l’OM. A nouveau décisif avec la formation olympienne, le capitaine phocéen a même goûté à nouveau aux joies de l’équipe de France. Conscient que tout peut rapidement évoluer en football, l’intéressé ne s’enflamme pas pour autant.

« C’est sûr que je suis content de ce que je fais depuis le début de saison, mais le championnat est long. On ne se satisfait pas de ça et j’ai envie d’être performant et décisif pour mon équipe. C’est sûr que c’est toujours bien de démarrer comme ça et rectifier le tir. J’y croyais, car je savais que j’allais faire en sorte d’être performant. Mais la saison est encore longue. J’ai eu l’occasion de jouer avec les Bleus suite à la blessure d’Hugo. Il y a trois ou quatre mois, peu de monde aurait mis une pièce sur moi, il faut continuer, » a ainsi analysé Mandanda.