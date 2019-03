Présent en conférence de presse avant la réception de Nice dimanche, Rudi Garcia a évoqué l’importance de la VAR dans le football moderne. Très décriée cette semaine notamment lors des huitièmes de finale retour en Ligue des champions, celle-ci a provoqué de vifs débats. Pour l’entraîneur de l’OM, son utilisation reste un succès et permet de limiter les injustices.

« La VAR est une chose qui va faire devenir le football beaucoup plus juste. Il faut laisser aux arbitres le temps de s’acclimater à ça aussi. C’est juste sur la méthodologie, il faut laisser courir les actions. Ils savent très bien qu’ils sont aidés, et qu’ils ont toute latitude de choisir. Les coachs aiment bien que ça soit l’arbitre du centre qui prenne la décision. Pour Porto-AS Roma cela n’a pas toujours été le cas. On est sur le bon chemin, c’est un football beaucoup plus juste, » a confié le coach phocéen.

