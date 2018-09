Kylian Mbappé a posté sur Twitter ce dimanche une photo sur laquelle il posait avec le maillot de Santos que lui a offert le Roi Pelé, avec un message de remerciement. La légende brésilienne a répondu à ce tweet, en glissant deux conseils à destinations de l’attaquant des Bleus et du Paris SG.

« De rien Kylian Mbappé ! Je pense que tu as quelque chose de spécial. Je n’ai que deux conseils : reste toujours humble et continue à travailler dur. Je suis sûr que tu le feras », a-t-il posté. À bon entendeur.

You're welcome, @KMbappe. I think you have something special. I only have two pieces of advice - always stay humble and keep working hard. I am sure you will. https://t.co/xSFzLSeWKd

— Pelé (@Pele) 24 septembre 2018