En ouverture de la 24e journée de Premier League, après deux matches nuls consécutifs face à Arsenal (2-2) et Leicester (0-0), les Blues de Chelsea ont retrouvé le chemin de la victoire chez le promu Brighton (0-4). Avec cette victoire, Chelsea reprend provisoirement la troisième place à Liverpool et revient à égalité de points avec Manchester United (50), qui se déplace à Burnley cet après-midi (16h).

Dans cette rencontre, les Blues ont étincelé dès l’entame, inscrivant deux buts dans les six premières minutes. Eden Hazard ouvrait le score dès la 3e minute, d’une frappe imparable dans la surface, avant que Willian ne double la mise, à la conclusion d’un superbe mouvement collectif avec Hazard et Batschuayi (6e). Si la rencontre semblait facile pour les Blues, le réveil des Seagulls aura obligé Caballero à s’employer à plusieurs reprises et sans un Jon Moss qui oubliait deux penaltys pour Ezequiel Schelotto, chez les locaux, la rencontre aurait très bien pu basculer. Eden Hazard corsait l’addition en fin de rencontre, d’un tir croisé du droit qui prenait deux défenseurs et le gardien de Brighton à contre-pied (77e), avant que Victor Moses ne parachève le succès des Blues (89e).

