Eliminé prématurément de la Ligue des champions par Manchester United (1-3), le PSG panse toujours ses plaies. Une déroute en huitième de finale qui a provoqué des dommages collatéraux notamment chez certains partenaires au niveau du sponsoring. Interrogé sur le sujet, Sébastien Bazin président du groupe Accor, sponsor maillot du club parisien à partir de la saison prochaine, ne remet pas en cause le choix PSG.

« L’objectif est de rayonner à l’international, comme le club de football de la capitale, et de viser un public jeune. C’est du marketing émotionnel. L’échec européen du PSG ? Nous nous sommes engagés pour six ans, dont trois ferme sans nous soucier des résultats match après match. Le PSG est devenu l’un des clubs de football les plus puissants sur les réseaux sociaux. Ce partenariat va nous donner accès à une clientèle beaucoup plus jeune et fortement présente là où nous sommes, en Europe, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, » explique ainsi Bazin dans les colonnes du JDD.