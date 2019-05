Alors que la saison vient à peine de se terminer, le Paris Saint-Germain travaille déjà en coulisses sur le mercato estival. Si le club de la capitale va recruter, il va aussi devoir conserver des joueurs, notamment Neymar et Kylian Mbappé. Souvent courtisées, les deux stars du club ne semblent pas sur le départ mais Thomas Tuchel ne veut rien promettre concernant leur avenir, comme il l’avait expliqué en conférence de presse cette semaine. Une nouvelle fois interrogé sur le sujet par Sky Sports, le technicien allemand a alors persisté.

« J’ai l’habitude de ça. Maintenant, nous sommes en mai... Ce que je dis maintenant n’est peut-être pas vrai pour le mois prochain. Les choses sont comme elles sont, il y a beaucoup de spéculations, ce qui signifie que nous avons beaucoup de qualité et de talent, a lâché l’ancien coach du BvB avant de poursuivre. Mon souhait en tant que manager et en tant qu’entraîneur est clair, je veux que tous mes joueurs restent au PSG et restent avec notre projet. Le travail n’est pas terminé, il vient de commencer. (...) Mon souhait est clair, mais je ne peux pas le promettre car ce serait naïf et je ne veux pas être naïf dans ce métier. »