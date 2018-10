Demain, le Paris Saint-Germain affrontera Amiens (match commenté en direct sur notre site) pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Le club de la capitale tentera d’aligner une dixième victoire consécutive historique. Mais pour ce faire, Thomas Tuchel a laissé planer le doute sur la participation de Neymar, Marquinhos et Thomas Meunier.

« Kurzawa, Alves, et Dagba sont blessés, ils travaillent pour revenir. Les autres sont en forme pour samedi. C’est un peu comme ça qu’on doit ménager Neymar, Meunier et Marquinhos, ils ont joué beaucoup de minutes, donc on doit les ménager. Ney a beaucoup joué avec de l’intensité. C’est un peu plus facile de le faire reposer parce qu’on a beaucoup de joueurs offensifs. Avec Marqui et Meunier c’est la même chose, mais Alves et Dagba sont blessés. Plus le carton rouge reçu par Kimpembe. Donc on prendra la décision ce soir », a déclaré Tuchel en conférence de presse.