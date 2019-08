Aligné pour la première fois avec le Paris Saint-Germain depuis son recrutement, le milieu de terrain sénégalais, Idrissa Gueye (29 ans), a réalisé un match très solide au cœur du jeu contre Toulouse (4-0). Interrogé à la fin de la rencontre par Canal +, l’ancien élément d’Everton est revenu sur la performance de sa nouvelle formation.

« Oui, c’est ça (de continuer comme en première période ndlr), c’est ce qu’a dit le coach dans les vestiaires. Il nous a dit d’être patients, d’accélérer le jeu et de marquer. On savait qu’après le premier but, on aurait plus d’espaces. » Une première de haut vol pour Idrissa Gueye.

