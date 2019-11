Le mercato approche à grand pas et les soucis quotidiens du Paris Saint-Germain vont faire leur retour. En effet, le dossier Neymar va reprendre le devant de la scène, surtout avec les dernières déclarations d’Eric Abidal. Le PSG cherche donc à se défaire de cela et à préparer le futur en dénichant le remplaçant du Brésilien. Et selon les informations de l’Express, ce dernier ne serait autre que Jadon Sancho.

L’Anglais qui a réalisé une très bonne saison l’année dernière est courtisé, notamment par Manchester United. Mais le club de la capitale compte bien gêner les Red Devils avec une enveloppe significative qui devrait approcher les 140 millions d’euros. Pas sûr que cette nouvelle va rassurer les supporters d’Old Trafford.