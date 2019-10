Le Real Madrid reçoit Grenade, samedi (16h) dans le cadre de la 8e journée de Liga. Mais cette rencontre s’annonce être un véritable casse-tête pour Zinedine Zidane. En effet, le coach madrilène fait face à une cascade de blessure. Déjà privés de Thibaut Courtois, toujours malade, les Merengues devront faire sans Marcelo, touché après le nul contre Bruges (2-2) et qui ne s’est pas entraîné ce vendredi.

AS rappelle que le côté gauche de la défense est déserté avec les forfaits de Ferland Mendy et Nacho. Zidane n’a pas forcément fait appel à des jeunes joueurs de la Castilla pour combler les manques et devrait innover face à son dauphin en Championnat.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10