L’avenir de Mariano Diaz est toujours aussi flou, mais une chose est sûre, il ne devrait pas s’écrire à Madrid. Zinedine Zidane et les Merengues n’en veulent plus, et lui cherchent une porte de sortie. Monaco semblait intéressé, mais la future arrivée de Wissam Ben Yedder sur le Rocher devrait fermer les portes à Mariano.

Selon Marca, le Betis a contacté le Real Madrid pour se renseigner sur la situation de l’ancien attaquant de l’OL, qui pourrait arriver sous forme de prêt. Seul problème, il touche actuellement cinq millions d’euros par an, un montant assez élevé pour les Andalous, d’autant plus que les Merengues veulent utiliser Mariano pour renflouer les caisses.

