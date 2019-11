C’est bien connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La situation de Gareth Bale au Real Madrid n’est plus un secret. Le Gallois aimerait partir, lui qui a failli rejoindre la Chine cet été. Di côté de l’Angleterre, la situation de l’ailier est suivie de près par Manchester United qui a besoin de se relancer en championnat. D’après les informations rapportées par The Sun, cela pourrait entraîner un processus de transfert plutôt ambitieux.

Les Merengues avaient fait d’un certain Paul Pogba leur priorité pour le milieu de terrain. Laisser filer l’ancien joueur de Tottenham vers Old Trafford serait alors un moyen de pression pour ramener le champion du monde du côté du Stade Santiago-Bernabéu. Une opération qui pourrait commencer à prendre forme dès cet hiver. Et si cela venait à trainer, les dirigeants madrilènes seraient convaincus que cela se réglera l’été prochain.