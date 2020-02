Le Clasico se rapproche à grands pas. C’est ce dimanche que le Real Madrid reçoit le Barça dans un Santiago Bernabéu (à suivre en live commenté sur Foot Mercato) qui promet d’être en fusion. Le public et la Casa Blanca connaissaient bien leur adversaire et notamment un certain Lionel Messi, meilleur buteur de l’histoire de cette rencontre.

« Nous connaissons l’importance de Messi dans son équipe. C’est un joueur fondamental pour eux, mais ils sont bons même sans lui. C’est une équipe qui fait très bien les choses. Nous nous soucions de ce que nous allons faire et nous allons jouer contre un très bon rival », a minimisé Zidane face à l’importance de la Pulga au sein du Barça. Messi a marqué 26 fois contre le Real Madrid, dont 15 fois dans l’antre de son adversaire.