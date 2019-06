Ce vendredi, le Real Madrid annonçait en grande pompe l’arrivée d’Eden Hazard en provenance de Chelsea. Les Merengues auraient déboursé plus de 100 millions d’euros pour finaliser ce dossier. L’international belge deviendrait ainsi le joueur le plus cher de l’histoire madrilène. En parallèle, Zinedine Zidane continue de plancher sur les contours de son effectif pour la saison prochaine.

Et cela commence par les forces en présence. Si le technicien français se montrerait tatillon sur le potentiel de Vinicius Junior, ZZ croit dur comme fer à un certain Brahim Diaz (19 ans). Le petit prodige espagnol qui a débarqué à Madrid en janvier dernier, n’a été titulaire qu’à cinq reprises en Liga. Mais selon les informations d’AS, Zidane souhaiterait conserver son milieu offensif la saison prochaine. Un avis pas forcément partagé par la direction de la Casa Blanca qui aimerait prêter Diaz cet été. Les deux parties vont donc devoir trouver un terrain d’entente sur le sujet...

