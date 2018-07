Titulaire la saison passée au Celta Vigo (33 apparitions en Liga, 1 but), Sergi Gomez (25 ans) n’a plus qu’un an de contrat. Et selon La Voz de Galicia, le défenseur central, ancien international Espoirs espagnol (9 capes), ne devrait pas rempiler, ce qui le rapproche d’un départ cet été.

Et toujours d’après le quotidien régional espagnol, le Stade Rennais serait très intéressé par son profil, et ce, depuis plusieurs semaines. Le départ de Mexer, annoncé à Trazbonspor, pourrait accélérer les discussions, puisque, pour l’heure, les Bretons n’ont encore lancé aucune offre aux Galiciens.