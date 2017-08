Capitaine de Schalke depuis 2011, Benedikt Höwedes (29 ans) ne le sera plus cette saison. La faute à une grosse opération qui lui a fait manquer la préparation et donc retarder son retour à la compétition. « Il a été opéré à l’aine, ce qui signifie qu’il a pris la préparation d’avant-saison en retard, qu’il n’a pas joué les matches de préparation. Il est donc logique de désigner les joueurs les plus en forme », a expliqué le nouvel entraineur du S04, Domenico Tedesco.

Christian Heidel, le directeur sportif du club allemand a pour sa part ajouté. « Il était déçu mais il a accepté la décision et il sait que, avec la Coupe du monde dans un an, il peut maintenant se concentrer uniquement sur son football ». Le joueur lui-même a communiqué à ce sujet sur sa page facebook. Il se dit déçu mais fait face. « Même si je ne suis pas d’accord avec cette décision, je dois l’accepter. » La Bundeslga reprend ce week-end. Schalke reçoit le RB Leipzig le samedi 19 août.