A 34 ans (bientôt 35, le 5 février), Cristiano Ronaldo n’en finit plus de rafler des trophées. Ce dimanche, la Juventus s’est aisément imposée face à la Fiorentina (3-0) dans le cadre de la 22e journée de Serie A, notamment grâce à un doublé de son quintuple Ballon d’Or. Deux nouvelles réalisationsportant son total à 50 buts avec la Vieille Dame, un nombre atteint en seulement 70 matches, alors qu’il a en même tempségalé le record de David Trezeguet avec la Juve.

La fête était d’autant plus belle à l’Allianz Stadium que CR7 a reçu le titre de meilleur joueur du mois de janvier du championnat italien. Au cours du premier mois de cette année 2020, l’ancien attaquant du Real Madrid a inscrit 9 buts en 5 rencontres. Des statistiques impressionnantes pour Cristiano Ronaldo, qui est encore loin d’avoir dit adieu au football et qui reste affamé sur les pelouses transalpines. Pour le plus grand bonheur de la Juventus, qui peut rêver sur la scène européenne, et au grand désarroi de ses adversaires.