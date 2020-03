Initialement prévu à 12h30, le coup d’envoi de Parme-SPAL, pour le compte de la 26e journée de Serie A a finalement été donné à 13h45 (à huis clos) en raison de discussions autour de l’épidémie de coronavirus. Lanterne rouge avant cette rencontre, les visiteurs l’ont emporté sur la pelouse des Parmesans (1-0). Le résultat de cette rencontre s’est décidé sur un penalty d’Andrea Petagna, inscrit à la 70e minute.

Le 11e but de la saison en Serie A de l’attaquant italien permet aux Biancazzurri de remonter à la 19e place du classement, avec 18 points au compteur. La SPAL, qui n’avait plus gagné depuis le 20 janvier et restait sur 5 défaites consécutives, compte 7 unités de retard sur le premier non relégable, Lecce. Parme (9e, 35 points) est enlisé dans le ventre mou du championnat italien.