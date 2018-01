Sous la menace de la Juventus, victorieuse face au Chievo Vérone (2-0) hier, le Napoli se devait absolument de l’emporter face à Bologne. Dans son antre du Stade San Paolo, les Partenopei se font surprendre d’entrée. Rodrigo Palacio, l’ancien attaquant de l’Inter Milan va prendre le meilleur sur Pepe Reina et ouvrir le score (1-0 ; 1e). Un avantage de courte durée car Ibrahima Mbaye va détourner le ballon au fond de ses propres filets (1-1 ; 5e). Un but important pour les Napolitains qui vont peu à peu se libérer. Sur penalty, Dries Mertens va double la mise et donner l’avantage à son équipe (2-1 ; 37e). Un premier acte maîtrisé pour les joueurs de Maurizio Sarri qui rentrent aux vestiaires en tête. En seconde période, Dries Mertens va s’offrir un doublé et inscrit son treizième but de la saison en Serie A (59e). Le score en restera là et le Napoli reprend les commandes de la Seria A avec un point d’avance sur la Juventus Turin.

Dans les autres rencontres, le Torino a nettement dominé la lanterne rouge Benevento. En tout début de match, Iago Falqué ouvre les débats pour les Turinois (1-0 ; 3e). Réduits à dix suite à l’expulsion de son portier Vlad Belec, les Sorciers vont subir. Mbaye Niang (2-0 ; 40e) et Joel Obi (3-0 ; 45e +2) permettant aux Piémontais de s’imposer largement. Scénario bien différent pour la Fiorentina giflée sur sa pelouse par l’Hellas Verone (4-1). C’est tout d’abord Jagos Vukovic (1-0 ; 11e) qui va parfaitement lancer les visiteurs avant que le jeune Moise Keane accentue le score (2-0 ; 20e et 3-0 ; 46e). Au retour des vestiaires, Gil Dias va redonner un peu d’espoir à la Viola (3-1 ; 53e). Ce sera d’une courte durée avec un nouveau but pour Vérone signé Alex Ferrari (4-1 ; 55e). Sur les autres pelouses, l’Udinese s’est imposé sur le terrain du Genoa (1-0) tandis que Crotone et Cagliari n’ont pas pu se départager (1-1).

Les résultats de l’après-midi :

Naples 3-1 Bologne : Ibrahima Mbaye (5e, csc) et Dries Mertens (37e sp et 59e) pour Naples ; Rodrigo Palacio (1e) pour Bologne

Genoa 0-1 Udinese : Valon Behrami (62e) pour Udinese

Torino 3-0 Benevento : Iago Falqué (3e), Mbaye Niang (40e) et Joel Obi (45e +2) pour Torino

Crotone 1-1 Cagliari : Marcello Trotta (28e sp) pour Crotone ; Luca Cigarini (45e +7) pour Cagliari

Fiorentina 1-4 Hellas Vérone : Gil Dias (53e) pour Fiorentina ; Jagos Vukovic (11e), Moise Kean (20e et 46e) et Alex Ferrari (55e) pour Hellas Vérone