Auteur d’un brillant début de saison avec Leipzig, Timo Werner a inscrit 11 buts en 19 matches toutes compétitions confondues. Forcément, les rumeurs sur l’intérêt du Bayern pour Werner fleurissent. Vendredi, le directeur sportif du club a balayé ces rumeurs. Ce lundi pour Welt am Sonntag, Werner, lui-même, a confirmé ne pas penser à quelconque transfert.

« Je suis un joueur de l’équipe nationale à 21 ans et je me suis bien débrouillé jusqu’à présent. Les choses vont bien en championnat, alors bien sûr que vous verrez d’autres clubs garder un œil sur vous. Mais cela ne me concerne pas pour le moment. Il me reste deux ans et demi de contrat à Leipzig. Le club doit décider quand le moment sera venu pour moi de renouveler. »