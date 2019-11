La forte actualité du côté de l’Angleterre concerne le retour de José Mourinho en Premier League. Le Portugais a pris place à Tottenham après avoir officié à Chelsea ou encore à Manchester United. Interrogé sur ce fait en conférence de presse à l’aube d’affronter Manchester City (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato à partir de 18h30), Frank Lampard a réagi à cette nomination à sa manière.

« Je ressens quelque chose de particulier pour mon club, j’ai un vrai feeling et je suis fier d’être à Chelsea. Je ne pourrai jamais entraîner Tottenham, j’en suis sûr et vous pourrez ressortir cette phrase dans dix ans » a-t-il avoué. Des propos qui rappellent forcément ceux du Special One lorsqu’il entraînait lui aussi les Blues.