L’Équipe annonce dans son édition du jour que le Paris SG et le FC Valence sont tombés d’accord sur le transfert de Gonçalo Guedes (21 ans) pour un montant de 35 M€.

L’information n’a pas tardé à traverser la frontière espagnole et El Desmarque apporte des précisions. Le média valencian, qui cite des sources officielles, assure qu’il n’y pas d’accord bien que le club ché soit bel et bien intéressé à l’idée d’acquérir définitivement l’international lusitanien (5 sélections, 1 but).