Le mercato est lancé. Le Paris SG viendrait de boucler une nouvelle opération sur le marché des transferts. L’Équipe annonce ce mercredi que le club de la capitale est récemment tombé d’accord avec le FC Valence pour le transfert de Gonçalo Guedes (21 ans).

Les deux écuries ont trouvé un terrain d’entente pour transformer le prêt sans option d’achat de l’attaquant portugais en un transfert définitif d’ici le 30 juin 2018. Les Rouge-et-Bleu, avec qui il était sous contrat jusqu’en juin 2021, percevraient un chèque de 35 M€ dans la transaction.

Un chèque de 35 M€ dans les caisses !

L’international lusitanien (5 capes, 1 but) était arrivé dans la Ville lumière en janvier 2017 en provenance de Benfica pour un montant de 30 M€ plus 7 M€ de bonus (que le PSG, après négociations avec le SLB, ne règlera pas). Son aventure à Paris n’aura pas duré longtemps, Unai Emery lui préférant d’autres éléments la saison passée (7 apparitions en L1 seulement), avant que les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé ne scellent son sort.

Auteur d’une grosse première partie de saison en Liga (3 buts et 5 passes décisives en 12 apparitions), le natif de Benavente a convaincu Peter Lim et le club ché de miser sur lui. Le travail de son représentent Jorge Mendes, proche des deux clubs, a été prépondérant. Le PSG s’assure en tout cas là une jolie somme, lui qui, toujours sous le coup d’une enquête de l’UEFA au sujet du fair-play financier, doit dégager des liquidités dans les prochaines semaines.