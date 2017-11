« Je veux travailler du mieux possible, gagner des minutes et j’aimerai revenir à Paris et jouer avec les meilleurs du monde, mais je suis bien ici. Je suis content, et je ne sais pas ce qui va se passer », déclarait il y a peu Gonçalo Guedes à propos de son avenir entre le PSG et le Valencia CF. Il faut dire que cette année, en prêt, en Espagne, il s’éclate réalisant performance sur performance loin du Paris Saint-Germain qu’il avait rejoint il y a un an et sous les couleurs duquel il n’a pas vraiment eu la chance de se montrer.

Dès lors, forcément la question de son avenir se pose. D’après les informations de Super Deporte, journal régional de Valence, Peter Lim, le propriétaire du club espagnol était en visite du côté du Parc des Princes ce mercredi pour la rencontre face à Troyes (2-0). Il en a profité pour discuter un petit peu avec Nasser Al-Khelaïfi, le grand patron du club francilien, à propos de l’international portugais. Et il semble que les choses aient changé du côté français.

Le PSG enfin ouvert à la discussion

En effet, peu disposés à laisser partir un joueur recruté 30 millions d’euros (plus 7 M€ de bonus) à Benfica l’hiver dernier, les dirigeants parisiens auraient changé d’avis. Toujours d’après les informations de SD, ils seraient aujourd’hui ouverts à la discussion afin de laisser partir le Lusitanien dans l’optique de renflouer les caisses pour se mettre en conformité avec l’UEFA et les règles strictes du fair-play financier.

Ce ne serait donc pas un choix sportif, bien qu’Emery ne lui ait pas vraiment laissé sa chance (1 seule titularisation en Ligue 1). De son côté, le Valencia CF, ravi des prestations de l’ailier (3 buts et 5 passes décisives en 11 apparitions en Liga), espère pouvoir boucler ce transfert pour l’été prochain avant que son prix ne flambe trop pour les courtes finances de la formation dirigée par Marcelino.