En cette période de fêtes, Marcelino enchaîne les entretiens. Après Superdeporte mercredi, c’est à As que l’entraîneur du FC Valence s’est confié ce jeudi. Et une fois encore, le technicien espagnol s’est montré clair au sujet de Gonçalo Guedes, prêté par le Paris SG jusqu’à la fin de la saison sans option d’achat.

« Guedes a eu un rendement au-delà des attentes (3 buts et 5 passes décisives en 13 apparitions en Liga, ndlr). J’ai toujours un doute sur la manière dont va s’intégrer un jeune qui ne connaît pas la Liga. Mais ses caractéristiques s’adaptent parfaitement à l’Espagne et à Valence. C’est un footballeur de très très haut niveau. Je suis convaincu que Valence fera tout son possible pour le conserver, même si c’est au PSG de décider », a-t-il lancé. Le message est passé.