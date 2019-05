Lorsqu’il annonçait officiellement son départ de l’Atlético le 14 mai dernier, Antoine Griezmann imaginait probablement déjà son avenir s’écrire sous le soleil de la Catalogne. Tout semblait effectivement bouclé et accordé entre le Français et le FC Barcelone, qui allait attendre le 1er juillet pour lever la clause du natif de Mâcon, s’élevant à 120 millions d’euros. On disait même que le joueur passé par la Real Sociedad était prêt à faire des sacrifices financiers pour rejoindre le champion d’Espagne. Mais depuis, la donne a considérablement changé...

On a effectivement appris, via plusieurs médias catalans, que les cadres du vestiaire ne veulent tout simplement pas de lui. Et quand on sait l’importance qu’ont les poids lourds de l’équipe dans les décisions sportives à Barcelone... Les tauliers catalans ont notamment été déçus par l’arrivée avortée du Colchonero l’an dernier, alors qu’ils lui avaient ouvert la porte, et le désormais célèbre documentaire La Décision n’a pas plu du tout dans le vestiaire blaugrana, qui s’est senti méprisé par Grizi.

Griezmann l’a très mauvaise

Sport nous apprend ce mercredi que Griezmann serait lui à son tour en colère contre le vestiaire barcelonais après avoir appris la nouvelle. Indigné même, précise le quotidien catalan. Le Français est effectivement dans une situation très délicate, et personne au sein du Barça ne lui a donné de nouvelles concernant l’accord qui avait été scellé il y a peu. Les propos plutôt secs et froids de Messi et de Gerard Piqué en conférence de presse l’ont également énervé. Un véritable seau d’eau froide sur la tête du Français.

Il aurait même contacté directement des membres du vestiaire barcelonais, mais les réponses n’auraient pas vraiment été positives explique le média. Alors qu’il semble donc impossible de le voir rester à l’Atlético après sa sortie et que les portes du Barça sont visiblement fermées, Antoine Griezmann est en plein flou pour son avenir. Ce sont les dirigeants du champion d’Espagne qui auront le dernier mot dans ce dossier, mais il semble compliqué de les imaginer imposer Grizi à un vestiaire qui n’en veut pas...