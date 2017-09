Lorsqu’Ousmane Dembélé est arrivé au FC Barcelone, arraché à Dortmund contre 147 millions d’euros bonus inclus pour remplacer Neymar, parti contre paiement de sa clause de 222 millions d’euros au Paris Saint-Germain, on attendait beaucoup de lui. Sauf qu’en 2017, l’international français n’aura pas beaucoup l’occasion de jouer sous les couleurs du club catalan. En effet, hier, le FC Barcelone communiquait sur son état de santé et ce n’est pas rassurant.

« Les tests effectués chez le joueur de la première équipe Ousmane Dembele ont déterminé qu’il souffrait d’une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche. Le joueur sera soumis à un traitement chirurgical par le Dr Sakari Orava la semaine prochaine, en Finlande. Le temps de son absence est prévu entre 3 mois et demi et 4 mois », pouvait-on ainsi lire sur le communiqué envoyé par les Blaugranas sur leur site officiel ce dimanche.

Deulofeu, Aleñá, Abel Ruiz ou Carles Pérez peuvent prétendre au poste

Dès lors, il va falloir qu’Ernesto Valverde, le nouveau coach de Lionel Messi et compagnie, réfléchisse pour le remplacer. La première question qui se posait était : est-ce que le FCB peut recruter un joker médical ? La réponse est non puisque la blessure de l’ancien ailier de Dortmund est inférieure à 5 mois et donc la règle n’est pas applicable ici. Il faudra au club catalan puiser dans ses forces vives sauf s’il recrute un joueur libre de tout contrat, mais celui-ci ne pourra pas jouer la C1 avant les huitièmes de finale. Dans l’effectif on pense bien entendu à Gerard Deulofeu revenu de son périple aux quatre coins de l’Europe cet été puisque c’est celui-ci qui serait le plus à même de remplacer poste pour poste Dembélé. Le Catalan a plutôt montré de belles choses depuis son retour.

Autre possibilité, celle de voir Denis Suarez sur une aile. Une position où il a peu joué à Barcelone, mais où il avait notamment brillé à Villarreal. Capable de marquer et de lâcher la dernière passe, il représente donc un plan B de choix pour le coach barcelonais. Valverde peut aussi décider d’aller chercher un des neuf joueurs de la liste B inscrite en Ligue des Champions. En ce sens Mundo Deportivo glisse trois noms : Aleñá, qui s’entraîne fréquemment avec les pros mais qui a un profil moins offensif que le Français, Abel Ruiz et Carles Pérez. Il a lui même expliqué que c’est une possibilité de voir un joueur de la B monter : « Deulofeu, Alex Vidal, Denis, André (Gomes)... On cherchera des alternatives pour jouer à 11 joueurs tous les dimanche. Et évidémment, nous regarderons aussi chez l’équipe B ». Premier élément de réponse en milieu de semaine, ce mardi, contre Eibar en 5e journée de Liga.