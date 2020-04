Les médias espagnols en parlent depuis quelques semaines déjà : le Real Madrid compte procéder à un immense ménage dans son effectif cet été. Avec les différents retours de joueurs prêtés, le club de la capitale espagnole va approcher les 40 joueurs sous contrat pour son équipe première. De nombreux joueurs sont ainsi annoncés sur le départ : Gareth Bale, James Rodriguez, Lucas Vazquez, Marcelo, Brahim Diaz, Mariano, ou encore Dani Ceballos et Jesus Vallejo, actuellement prêtés mais avec un avenir incertain au sein des Merengues.

Si la plupart des joueurs cités semblent vouloir partir, ce n’est pas le cas de tout le monde... AS explique ce samedi que l’agent de James Rodriguez, Jorge Mendes, a déjà commencé à trouver un nouveau point de chute à son poulain, démarchant les marchés britanniques et italiens notamment. Quant à Gareth Bale en revanche, il n’a aucune intention de quitter la capitale espagnole.

Une situation très confortable

Il faut dire que le Gallois coûte environ 30 millions d’euros par an au Real Madrid, entre salaires et différents impôts. Un montant colossal pour un joueur dont l’importance est aujourd’hui moindre dans l’équipe de Zinedine Zidane, en partie à cause de ses pépins physiques récurrents. Son salaire colossal approchant les 17 millions d’euros net par saison, les clubs intéressés par ses services sont rapidement refroidis, d’autant plus que le numéro 11 madrilène demande à toucher la même somme aux écuries qui viennent aux nouvelles.

Le média madrilène confirme donc que le joueur n’a aucune intention de quitter son nid madrilène bien douillet, alors que son contrat expire en 2022. Une situation qui a donc le don d’agacer les Merengues, mais pour l’instant, c’est bien le joueur qui est en position de force dans ce dossier. L’ancien des Spurs a encore deux ans de contrat et aucun potentiel prétendant. Zinedine Zidane, Florentino Pérez et compagnie vont donc devoir se faire à l’idée qu’il est plus que probable que Bale soit encore au club l’an prochain...